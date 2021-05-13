لتحقيق حلمه.. سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع أجويرو

توصلت إدارة نادي برشلونة لاتفاق نهائي للتعاقد مع سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي برشلونة

ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن أجويرو اتفق على توقيع عقود انضمامه لبرشلونة في صفقة انتقال حر، على أن يمتد التعاقد لموسمين.

وتأتي خطوة إتمام الصفقة بعدما أبدى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة موافقته على التعاقد مع أجويرو.

وأشار التقرير إلى أن أجويرو وافق على تخفيض مرتبه من أجل الانتقال لبرشلونة وتحقيق حلمه باللعب مع ليونيل ميسي في نفس الفريق.

وأوضح التقرير إلى أن أجويرو أبدى موافقته على اللعب لبرشلونة حتى ولو لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق.

وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف التقرير أيضا إلى أن صفقة التعاقد مع أجويرو، لن تمنع برشلونة من انتداب ممفيس ديباي مهاجم ليون.

ولعب أجويرو 388 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 258 هدفا ليكون الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي.