الإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر إقرار إيهاب جلال للائحة الجديدة.. وصرف مكافآت اللاعبين بعد عيد الفطر

الخميس، 13 مايو 2021 - 17:22

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي أن الإدارة تنتظر شفاء إيهاب جلال من فيروس كورونا للعمل على إقرار لائحة جديدة للاعبين.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "نعمل على توفير أفضل حوافز للاعبين ومضاعفة مكافآت الفوز".

وأضاف "ننتظر عودة إيهاب جلال للعمل على إقرار لائحة جديدة تتناسب مع وضع الفريق في الموسم الحالي".

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وكشف "سوف نقوم بصرف مكافآت الفوز على الجونة والبنك للأهلي للاعبين بعد عيد الفطر".

وتطرق للحديث عن موقف الفريق، وقال: "سنواجه أسوان والمقاولون العرب، ونسعى للفوز للابتعاد عن مناطق الخطورة خصوصا وأن الفريقين بالقرب من الإسماعيلي في جدول الترتيب".

وتابع "نواصل العمل كلجنة فنية لمساندة الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت من الدور الثاني".

وأتم "أتمنى أن توفر كل الجهات المساندة للفريق لكي يواصل مشواره الصغب في الدوري ولا يتأثر بأي أمور سلبية".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 23 نقطة من 21 مباراة.

الإسماعيلي إيهاب جلال في الدوري
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