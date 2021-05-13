وكيل لاوتارو يحذر إنتر: نريد فهم كيف سيكون وضع النادي في المستقبل

الخميس، 13 مايو 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - أنطونيو كونتي - إنتر

حذر أليخاندرو كامانو وكيل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر إدارة النيراتزوري ومطالبا بـ "معرفة مستقبل النادي" قبل التوقيع على التعاقد الجديد.

ونشبت أزمة بين المهاجم الأرجنتيني وأنطونيو كونتي المدير الفني للفريق عقب خروجه مستبدلا في الدقيقة 77 بعد مشاركته كبديل 35 دقيقة فقط.

وقال كامانو لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "نحن هادئون، الموقف الحالي لإنتر يمنعنا عن أي توقع".

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وأضاف "اللاعب سعيد في ميلانو، فاز بلقب الدوري لكن لا نستطيع المساعدة بل الانتظار".

وأتم "في الوقت الحالي من الصعب التنبؤ، نحن مثل الآخرون، نريد فهم كيف سيكون وضع النادي في المستقبل".

الأرجنتيني ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف برشلونة ومانشستر سيتي من قبل.

لاوتارو (23 عاما) الذي يقضي ثالث مواسمه مع إنتر خاض 130 مباراة بقميص النيراتزوري في جميع المسابقات وسجل 48 هدفا.

ماذا حدث؟

في مباراة إنتر وروما والتي انتهت بفوز النيراتزوري 3-1، شارك لاوتارو كبديل بدلا من المصاب أليكسيس سانشيز.

وقرر كونتي تبديل الأرجنتيني في الدقيقة 77 وهما ما لم يقبله المهاجم الدولي، وظهر من خلال إلقاء زجاجة مياه نحو دكة البدلاء وهو ما تعامل معه كونتي بغضب.

ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" فأن كونتي قال: "تحلى بالاحترام، لماذا أنت غاضب، لا تفعل ذلك مجددا".

كريستيان ستيليني مساعد كونتي قال أيضا للشبكة الإيطالية: "هذا الشيء حدث معي منذ 20 عاما، كان كونتي مدربي وكنت لاعبا شابا واستبدلني بعد 20 دقيقة".

وأضاف "هذا الشيء يعبر عن العقلية، حتى ولو كانت النتيجة جيدة، نتوقع من جميع اللاعبين تقديم أقصى ما لديهم".

من جانبه عبر الأرجنتيني عقب نهاية اللقاء على استعداده لمواجهة يوفنتوس قائلا: "كانوا الأبطال لـ 9 سنوات، من المهم أن نذهب ونلعب المباراة ونحن أبطال الدوري".

وأتم "سنذهب هناك ونحن في جعبتنا اللقب التاسع عشر".

لاوتارو مارتينيز أنطونيو كونتي إنتر الدوري الإيطالي
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