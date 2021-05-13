حمد إبراهيم: لقاء أسوان صعب رغم الانتصارات.. وحذرت اللاعبين من التشبع

الخميس، 13 مايو 2021 - 14:37

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن الفريق لا زال في موقف صعب ولم يتخط مرحلة الخطر.

وحقق الإسماعيلي 4 انتصارات متتالية أبعدته عن مناطق الهبوط في الدوري، قبل مواجهة أسوان يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "لقاء أسوان صعب خاصة بعد أن حقق الفريق الفوز فى الأربع مباريات الأخيرة".

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وتابع "حذرت اللاعبين من حالة التشبع بتوالي الانتصارات وطالبتهم بنسيان هذه الانتصارات، وشددت عليهم أن الفرق الكبيرة لا تشبع أبدا من الفوز ويكون سعيها الوحيد هو الفوز فى كل مباراة".

وأضاف "نريد أن نخرج من منطقة الخطورة وهذا يتطلب المزيد من الانتصارات وهذا يعنى المزيد من الجهد في كافة الاستعدادت".

وأكمل "نستعيد خدمات حسين السيد في اللقاء المقبل، بينما يغيب عماد حمدي بسبب تراكم البطاقات".

وأتم "متفاءل بعد استمرار النتائج الإيجابية خاصة، وأن اللاعبين يبذلون جهدا كبيرا ويسعون لحصد النقاط من أجل فريقهم ولاسعاد الجماهير التى تساعدهم سعيا للدفاع عن اسم ناديهم".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويفصل الإسماعيلي الآن 10 نقاط فقط عن المربع الذهبي بعدما كان فريق الدراويش بعيدا عن فرق المقدمة.

الإسماعيلي حمد إبراهيم في الدوري
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