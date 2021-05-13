كوكا: قدمنا كل ما لدينا.. وأريد أيضا الفوز بالكأس

الخميس، 13 مايو 2021 - 12:47

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

يسعى أحمد حسن كوكا لحصد الثنائية المحلية بقميص أولمبياكوس.

واحتفل أمس لاعبو أولمبياكوس بحصد لقب الدوري للمرة السادسة والأربعين في تاريخ النادي، عقب التفوق على باوك في الجولة قبل الأخيرة.

وقال كوكا في تصريح نقله موقع Sport24 اليوناني: "أنا سعيد للغاية، مررنا بموسم رائع، قدمنا كل ما لدينا وفزنا بلقب الدوري مرة أخرى".

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وأتم "أريد أيضا الفوز بالكأس".

وسيكون أولمبياكوس على موعد آخر مع باوك، لكن في نهائي كأس اليونان يوم 22 مايو الجاري.

وحصد كوكا الموسم الماضي الثنائية المحلية مع أولمبياكوس ويسعى لتكرارها مرة أخرى الموسم الحالي.

المهاجم الدولي البالغ 28 عاما سجل الموسم الحالي 15 هدفا في 36 مباراة بجميع المسابقات.

ولا زال كوكا يمتلك فرصة في مباراتين لتسجيل هدفا ليصبح الموسم الجاري الأفضل في مسيرته على المستوى التهديفي في رحلته الاحترافية.

إذ يعد موسم 2014-15 مع ريو أفي البرتغالي و2018-19 مع أولمبياكوس الأفضل بتسجيله 15 هدفا.

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس الدوري اليوناني
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