يويفا يعلن نقل نهائي دوري الأبطال إلى بورتو بحضور 6 آلاف مشجع عن كل فريق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، من مدينة إسطنبول التركية، إلى بورتو البرتغالية، مع الحفاظ على موعده، يوم 29 مايو الجاري.

ويأتي قرار يويفا على خلفية وضع المملكة المتحدة لتركيا على لائحتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، ما كان يعني عدم إمكانية سفر جمهور الفريقين لحضور المباراة.

هذا عكس ما سيحدث في ملعب دراجاو في بورتو، الذي سيحتضن 6 آلاف مشجع لكل فريق خلال المباراة.

وكذلك، كشف يويفا أنه تفاوض على نقل المباراة لإنجلترا نفسها، ولكن "لم يكن من الممكن إعفاء المشاركين من إجراءات الحجر المطبقة هناك".

وتعد تلك ثاني مرة على التوالي لا تستضيف فيها تركيا نهائي البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

إذ أن نسخة العام الماضي أقيمت بنظام الدورة المجمعة بداية من ربع النهائي في البرتغال، وأقيم النهائي في ملعب النور معقل نادي بنفيكا.

إنجلترا أدرجت البرتغال في القائمة الخضراء التي يمكن السفر إليها والعودة منها دون اشتراط لحجر صحي لـ10 أيام.

وبسبب ذلك فإنه ستكون هناك سهولة في تنقل الجماهير ذهابا وإيابا لحضور المباراة.