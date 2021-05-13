الزمالك: شيكابالا سيرفع قضية دولية ضد المتنمرين.. واتحاد الكرة يتخذ قرارات عشوائية

أوضح عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" سيرفع قضية دولية ضد التنمر والعنصرية التي تعرض لها.

وقال الدردير عبر قناة الزمالك: " إيقافات الزمالك دائما ما تكون بدون تحقيق ودون التأكد من صحة الفيديو، واضح أن هناك تنمر وعنصرية ضد شيكابالا".

وأضاف "الزمالك تأخر 20 عاما في الرد على التنمر والعنصرية ضد اللاعب، وقرر رفع قضية دولية واتفق مع بعض المحامين، ومندهش من تجاهل العديد لهذا السلوك المرفوض".

وأكمل "الزمالك مخطئ في الانتظار 20 عاما بكل إداراته بأن تستمر العنصرية والتنمر كل هذا الوقت، طفح الكيل، النادي سيساند اللاعب وسنتخذ موقفا دوليا خلال ساعات".

وتابع "الاتحاد عاقب المجني عليه أكبر من عقوبة الجاني، والساعات المقبلة ستحمل مفاجأت للمتنمرين، وتقدمنا بمذكرة لاتحاد الكرة بسبب إيقاف شيكابالا ونعرف النتيجة من قبلها، لأن تظلماتنا لا تُقبل".

واستدرك "جمهور الزمالك يعاني معاناة شديدة جدا، اتحاد الكرة يتخذ قرارات عشوائية لا تمُت للواقع بصلة وقرارات لأهواء شخصية".

وواصل "القرارات الأخيرة الصادرة من اتحاد الكرة لتحقيق توازن بين الأهلي والزمالك، وهذا غير صحيح وهناك حق لنادي الزمالك".

وعن مباراة القمة الأخيرة أوضح "طالبنا بعدم خوض مباراة القمة حتى خروج الجماهير قبل بداية اللقاء، هشام إبراهيم نائب رئيس النادي تحدث مع مراقب المباراة ومدير الأمن وطالبوا بخروج الجماهير، وقيل لهم لابد من إقامة المباراة وتم تسجيل ما حدث في تقرير مراقب المباراة، ومُورست ضغوط على مجلس الإدارة لإقامة المباراة، وماذا حدث؟ لا شيء، حق الزمالك ضاع".

وأتم "رأيت بعض التعليقات من مراقب المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي وإذا كان مشجعا فهذه كارثة لأنه ليس محايدا".