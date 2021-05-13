الزمالك: شيكابالا سيرفع قضية دولية ضد المتنمرين.. واتحاد الكرة يتخذ قرارات عشوائية

الخميس، 13 مايو 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

شيكابالا - الأهلي والزمالك

أوضح عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" سيرفع قضية دولية ضد التنمر والعنصرية التي تعرض لها.

وقال الدردير عبر قناة الزمالك: " إيقافات الزمالك دائما ما تكون بدون تحقيق ودون التأكد من صحة الفيديو، واضح أن هناك تنمر وعنصرية ضد شيكابالا".

وأضاف "الزمالك تأخر 20 عاما في الرد على التنمر والعنصرية ضد اللاعب، وقرر رفع قضية دولية واتفق مع بعض المحامين، ومندهش من تجاهل العديد لهذا السلوك المرفوض".

أخبار متعلقة
إبراهيم عبد الله: مجاهد واتحاد الكرة ضد الزمالك.. وماذا فعل شيكابالا ليعاقب مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وفقرة ترفيهية وجلسة بين كارتيرون وجهازه المعاون إبراهيم عبد الله: لماذا التعنت ضد الزمالك؟ سنتوج بلقب الدوري رغم أنف أحمد مجاهد الزمالك يشكو الأهلي بسبب "جمهور" القمة.. ويطالب بالتحقيق في "التنمر" ضد لاعبيه

وأكمل "الزمالك مخطئ في الانتظار 20 عاما بكل إداراته بأن تستمر العنصرية والتنمر كل هذا الوقت، طفح الكيل، النادي سيساند اللاعب وسنتخذ موقفا دوليا خلال ساعات".

وتابع "الاتحاد عاقب المجني عليه أكبر من عقوبة الجاني، والساعات المقبلة ستحمل مفاجأت للمتنمرين، وتقدمنا بمذكرة لاتحاد الكرة بسبب إيقاف شيكابالا ونعرف النتيجة من قبلها، لأن تظلماتنا لا تُقبل".

واستدرك "جمهور الزمالك يعاني معاناة شديدة جدا، اتحاد الكرة يتخذ قرارات عشوائية لا تمُت للواقع بصلة وقرارات لأهواء شخصية".

وواصل "القرارات الأخيرة الصادرة من اتحاد الكرة لتحقيق توازن بين الأهلي والزمالك، وهذا غير صحيح وهناك حق لنادي الزمالك".

وعن مباراة القمة الأخيرة أوضح "طالبنا بعدم خوض مباراة القمة حتى خروج الجماهير قبل بداية اللقاء، هشام إبراهيم نائب رئيس النادي تحدث مع مراقب المباراة ومدير الأمن وطالبوا بخروج الجماهير، وقيل لهم لابد من إقامة المباراة وتم تسجيل ما حدث في تقرير مراقب المباراة، ومُورست ضغوط على مجلس الإدارة لإقامة المباراة، وماذا حدث؟ لا شيء، حق الزمالك ضاع".

وأتم "رأيت بعض التعليقات من مراقب المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي وإذا كان مشجعا فهذه كارثة لأنه ليس محايدا".

الزمالك شيكابالا في القمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: شيكابالا سيرفع قضية دولية ضد المتنمرين.. واتحاد الكرة يتخذ قرارات عشوائية 15 دقيقة | الدوري المصري
المشاركة الأساسية الأولى.. حمدي يساهم في فوز مونتريال بلقاء استمر 330 دقيقة ساعة | المحترفون
تحليل في الجول - ماذا حدث بين موسيماني وكارتيرون ساعة | تحليل في الجول
مواعيد مباريات الخميس 13 مايو 2021.. ليفربول ضد يونايتد وريال مدريد ونهائي كأس ألمانيا ساعة | الدوري الإنجليزي
سيميوني: هدف سوسيداد جعل أتليتكو يعاني.. ولن أشاهد مباراة ريال مدريد وغرناطة 10 ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: لاعبو أرسنال أظهروا روح رائعة ضد تشيلسي.. مسؤوليتي هي الدفاع عنهم 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
توخيل: ربما قراري جعل الفريق يشعر بعدم التركيز ضد أرسنال.. أتحمل المسؤولية 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
إعادة اختبار تطابق الأعمار لـ5 لاعبين مرشحين للانضمام لمنتخب الناشئين 11 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 3 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 4 3 مشاكل لـ الزمالك قبل القمة.. شيء ما فقده كارتيرون
قد ينال إعجابك