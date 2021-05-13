تحليل في الجول - ماذا حدث بين موسيماني وكارتيرون

الخميس، 13 مايو 2021 - 10:46

كتب : أحمد يماني

الأهلي والزمالك

إثارة كبرى شهدتها قمة الكرة المصرية من الدقيقة 72 إلى 80 لتنتهي بتعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله، فماذا حدث بين المدربين، بيتسو موسيماني وباتريس كارتيرون؟

يقدم FilGoal.com تحليل مطول بالفيديو للقمة التي انتهت بالتعادل، في مباراة شهدت حذرا كبيرا من الثنائي التدريبي الأجنبي.

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تلك النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 45 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بعدما خاض 21 مباراة.

فيما وصل رصيد الأهلي إلى 41 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بعدما خاض 19 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.

الأهلي الزمالك في الدوري
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