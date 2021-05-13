إعادة اختبار تطابق الأعمار لـ5 لاعبين مرشحين للانضمام لمنتخب الناشئين

الخميس، 13 مايو 2021 - 00:33

كتب : أحمد الخولي

مؤمن سليمان

قرر المسؤولون عن منتخب مصر للناشئين مواليد عام 2006 بقيادة المدير الفني مؤمن سليمان إجراء إعادة اختبار تطابق الأعمار لخمسة مرشحين للانضمام للفريق.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن أشعة PXR يتم إجرائها على اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب لضمان تطابق أعمارهم مع السن القانونية للمرحلة.

وجاءت نتائج الأشعة لتؤكد تطابق أغلب المرشحين عدا خمسة لاعبين.

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وبناء عليه تقرر إعادة إجراء الأشعة على الخماسي إذ أن نتائجها تأتي بشكل تقريبي.

ولم يكشف اتحاد الكرة في بيانه المقتضب عن أسماء أي من المرشحين الذين سيتم إعادة الاختبار لهم.

مصر مؤمن سليمان
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