عقدة أبناء الباسك تتواصل.. أتليتكو ينتصر على سوسيداد ويعزز صدارته للدوري الإسباني

فاز أتليتكو مدريد على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الجولة 36 للدوري الإسباني.

تقدم يانيك كاراسكو في الدقيقة 16 لأتليتكو مدريد، وأضاف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وسجل إيجور زوبلديا هدف ريال سوسيداد في الدقيقة 83.

الانتصار عزز صدارة أتليتكو مدريد للدوري الإسباني ورفع رصيده للنقطة 80.

ليتسع الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ويبتعد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 75 نقطة الذي سيلعب ضد غرناطة غدا، الخميس، في نفس مباريات جولة.

أما ريال سوسيداد فتجمد رصيده عند النقطة 56 ليحتل المركز الخامس، لكن الفريق الباسكي قد يخسر مركزه حال انتصار ريال بيتيس (54 نقطة) على إيبار، غدا.

وشارك كوكي في المباراة رقم 500 له مع أتليتكو مدريد في جميع المسابقات.

وواصل ريال سوسيداد نتائجه السلبية على ملعب أتليتكو مدريد (بما يتضمنه ملعب فيسنتي كالديرون) ويكون قد فشل في الفوز في أخر 8 مباريات، بعدما خسر 7 وتعادل في مباراة.

التشكيل

واصل دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الاعتماد على لويس سواريز في خط الهجوم بجوار كوريا، مع تواجد ماركوس يورنتي في وسط الملعب.

ودفع إيمانول ألجاوسيل مدرب ريال سوسيداد بـ ألكسندر إيزاك وكريستيان بورتو في خط الهجوم.

وصف المباراة

كاد أتليتكو مدريد أن يسجل مبكرا. كيران تريبيير أرسل كرة عرضية لسواريز الذي فشل في استلام الكرة داخل منطقة الجزاء لتبتعد عنه ويشتتها دفاع ريال سوسيداد في الدقيقة 2 من عمر اللقاء.

في الدقيقة 5، أُتيحت فرصة جديدة لسواريز. عرضية من الجانب الأيمن من يورنتي وصلت للمهاجم الأورجوياني الخالي من الرقابة لكنه سدد من الوضع طائرا أعلى العارضة.

وعاد سواريز ونفذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 7 لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ريال سوسيداد.

وانفرد يورنتي بالمرمى في الدقيقة 9 بالمرمى، لكنه سدد في محيط الحارس أليكس روميرو الذي تصدى للكرة على مرتين، ليمنع أتليتكو مدريد من التسجيل.

فاعلية

في الدقيقة 16 نجح يانيك كاراسكو في تسجيل الهدف الأول لأتليتكو مدريد بعدما سدد كرة مرت بين قدمي روميرو.

ليكون الجناح البلجيكي قد أسهم بـ8 أهداف خلال أخر 7 مباريات في الدوري الإسباني، بعدما سجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

بعدها في الدقيقة 22 هدد ريال سوسيداد مرمى أتليتكو مدريد للمرة الأولى عن طريق أندير بارينتشيا الذي سدد كرة ضعيفة تصدى لها يان أوبلاك.

وبعدها وفي الدقيقة 28 أضاف كوريا الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع لويس سواريز وسدد بقوة على يمين الحارس روميرو.

ليسهم بهدفه رقم 19 هذا الموسم (سجل 8 وصنع 11) ليحقق أفضل موسم تهديفي له مع الفريق.

أوبلاك ضد إيزاك

بعد هدفي أتليتكو مدريد، تراجع الفريق للخلف وترك السيطرة لريال سوسيداد.

وفي الدقيقة 31 استغل إيزاك وصول الكرة إليه في منطقة الجزاء ليسدد بقوة في المرمى لكن أوبلاك وبرد فعل سريع أبعد الكرة عن الشباك.

وبعدها حاول إيزاك مجددا وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى لأوبلاك، لكن حارس أتليتكو مدريد أنقذ الكرة وحولها لركنية لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين.

الشوط الثاني

غادر إيزاك بين شوطي المباراة بسبب الإصابة ليلعب جون باوتيستا بدلا منه.

لكن بداية الشوط كانت بطيئة، عكس مجريات الشوط الأول، إذ انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب دون محاولات على المرمى.

وعاد أوبلاك للتألق مجددا، وفي الدقيقة 67 منع تسديدة بورتو من الدخول للشباك، وحولها لركنية.

وانفرد سواريز بالمرمى في الدقيقة 77 لكنه سدد بوجه القدم الخارجي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن ويهدر فرصة الهدف الثالث.

طوفان

في الدقيقة 80 جاءت أخطر فرص اللقاء لريال سوسيداد.

بورتو توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى أتليتكو مدريد، ليتعود لـ مارتن ميركيلانز الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه لكن ستيفان سافيتش أبعد الكرة عن المرمى.

ومع حلول الدقيقة 82 نجح ريال سوسيداد في فك شفرة أوبلاك، بعدما تحصل زوبلديا على عرضة ميركيلانز في منطقة الـ6 ياردات وسجل في شباك أوبلاك.

وحاول سوسيداد تسجيل الهدف الثاني لكن محاولاته لم تنجح لتنتهي المباراة بفوز أتليتكو مدريد.

ويلعب أتليتكو مدريد ضد أوساسونا في الجولة المقبلة، بينما يلعب سوسيداد ضد بلد الوليد.