تقرير: إنتر يخطط لتعاقد مع جيرو

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي ضد نيوكاسل

دخل أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي دائرة اهتمام فريق إنتر للانتقال إليه في الموسم المقبل.

وبحسب موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة إنتر تخطط للتعاقد مع جيرو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير إلى إنتر سيجد منافسة مع لاتسيو للحصول على خدمات جيرو.

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وينتهي عقد جيرو مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق في الصيف المقبل.

وخاض جيرو (34 عاما) 29 مباراة تشيلسي في الموسم الحالي وسجل 11 هدفا.

وانتقل جيرو إلى تشيلسي في يناير 2018 قادما من أرسنال.

ولعب جيرو 117 مباراة مع تشيلسي وسجل 39 هدفا وصنع 14 في كل البطولات منذ انتقاله للفريق اللندني.

تشيلسي إنتر أوليفييه جيرو
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