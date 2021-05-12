إلى النهائي السابع على التوالي.. سان جيرمان ينجو من فخ مونيلييه في كأس فرنسا

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا عقب تغلبه على منافسه مونبلييه 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

واستضاف مونبلييه منافسه سان جيرمان في ملعب لا موسون اليوم الأربعاء.

افتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء لسان جيرمان في الدقيقة 10.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 45 عن طريق جايتان لابورد.

وعاد سان جيرمان وتقدم مجددا في النتيجة عن طريق مبابي.

لكن أدرك أندي ديلور التعادل لمونبلييه التعادل في الدقيقة 83.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث سجل سان جيرمان ركلاته الستة، فيما أهدر مونبلييه واحدة عن طريق جونيور سامبيا إذ أنه سدد الكرة خارج الملعب.

ومنذ عام 2015 لم يغب سان جيرمان عن التواجد في نهائي كأس فرنسا وفاز في اللقب في ست مرات من أصل سبع مرات خاض فيهم تلك المواجهة.

ويعد سان جيرمان هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 13 مرة وبفارق ثلاث بطولات عن ملاحقه مارسيليا.