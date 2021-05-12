بفضل قفاز بوفون.. يوفنتوس يفوز على ساسولو ويواصل مطاردة حلم التأهل لدوري الأبطال

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس

فاز يوفتوس على ساسولو بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب تريكولوري في الجولة 36 للدوري الإيطالي.

تقدم أدريان رابيو ليوفنتوس في الدقيقة 28، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص جياكومو راسبادوري الفارق لساسولو في الدقيقة 59.

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وعاد باولو ديبالا واختتم أهداف فريقه في الدقيقة 66.

الانتصار رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 72 ليحتل المركز الخامس ويواصل مطاردة نابولي صاحب المركز الرابع برصيد 73 نقطة بحثا عن مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولم يغب يوفنتوس عن دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2012-2013.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 56 ليحتل المركز الثامن.

ورغم خسارة ساسولو بثلاثية، إلا أن الفريق كان بإمكانه التقدم في النتيجة لكن جيانلويجي بوفون تصدى لركلة جزاء من دومينيكو بيراردي في الدقيقة 16.

ليصبح بوفون (43 عاما) أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ الدوري الإيطالي.

أما هدف رونالدو فكان رقم 100 له مع الفريق الإيطالي، ليكون أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل لهذا العدد من الأهداف خلال أول 3 مواسم له مع الفريق.

بينما وصل ديبالا لهدفه الـ100 مع يوفنتوس، ليصبح أول لاعب غير أوروبي يحقق هذا الإنجاز مع السيدة العجوز.

ويلعب يوفنتوس في المباراة المقبلة ضد إنتر، بينما يلعب ساسولو ضد بارما.

يوفنتوس ساسولو كريستيانو رونالدو جيانلويجي بوفون الدوري الإيطالي
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