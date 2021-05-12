ميلان يكتسح تورينو بسباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح ميلان منافسه تورينو بسبعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

وحل ميلان ضيفا على تورينو في ملعب الأخير لملاقاته في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

ورفع ذلك الفوز رصيد ميلان إلى 75 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثاني.

ويبتعد ميلان عن ملاحقه نابولي بفارق نقطتين فقط.

أما تورينو فتجمد رصيده عند 35 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 وبفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وتعد هذه أول مرة يسجل فيها ميلان ستة أهداف أو أكثر خارج ملعبه بعدما فاز في الدربي على إنتر حينما استضاف الأخير اللقاء في عام 2001 بعدما اكتسحه بسداسية مقابل لا شيء.

كما أن هذه هي ثاني مرة ينتصر فيها ميلان على تورينو بستة أهداف أو أكثر في ملعب الأخير بعد عام 1951.

افتتح ثيو هيرنانديز أهداف اللقاء في الدقيقة 19، وأضاف فرانك كيسي الهدف الثاني للروسونيري من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني بدأت حفلة ميلان، فسجل براهيم دياز هدفا ثالثا في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 62 سجل ثيو هيرنانديز هدفا ثانيا شخصيا له وثالثا لميلان.

وبداية من الدقيقة 67 مرورا بـ72 ثم 79 سجل أنتي ريبيتش هاتريك ليكتسح ميلان منافسه تورينو بسباعية مقابل لا شيء.