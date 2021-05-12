هالاند: دوري أبطال أوروبا هام لي.. وتعليق من بايرن على احتمالية ضمه

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 21:56

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

قال إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند إن اللعب في دوري أبطال أوروبا أمر هام بالنسبة له وذلك في ظل الأنباء المنتشرة حول رحيله عن فريقه حال فشل التأهل لأعرق المسابقات في القارة العجوز.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه إنتراخت فرانكفورت قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وقال هالاند لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "أريد دائما اللعب في أعلى المستويات".

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وأتم تصريحاته المقتضبة "دوري أبطال أوروبا مسابقة هامة لي".

وكانت بعض التقارير ذكرت أنه لو فشل النادي الألماني في التأهل لدوري الأبطال فإن هالاند سيرحل في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لدورتموند قال: "أثق في أن هالاند سيلعب معنا الموسم المقبل، أشعر بالراحة حيال ذلك الأمر".

فيما علق المدير التنفيذي المستقبلي لبايرن ميونيخ أوليفر كان على أنباء ضم ناديه لهالاند قائلا: "أي صفقة تقدر بأكثر من 100 مليون يورو لا يمكن تخيلها حاليا".

وأتم "نمتلك روبرت ليفاندوفسكي وعقده مستمر معنا لموسمين، ولا نفكر في هالاند الآن".

هالاند بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند
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