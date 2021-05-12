لن يُدرب برشلونة الآن.. السد يجدد عقد تشابي

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

تشابي هيرنانديز - مدرب السد

جددت إدارة نادي السد القطري عقد تشابي هيرنانديز المدير الفني للفريق لمدة موسمين.

وأعلنت إدارة النادي تجديد تعاقدها مع تشابي ليستمر مع الفريق حتى عام 2023.

وتولى تشابي مهمة تدريب السد في موسم 2019-2020.

وقاد تشابي الفريق القطري في 76 مباراة، وفاز في 48 وتعادل في 12 وخسر 16.

وحقق تشابي ثنائية الدوري والكأس في الموسم الحالي مع السد.

وحصد تشابي 6 ألقاب كمدرب للسد القطري منذ توليه المهمة في 2019 مباشرةً بعد اعتزاله لعب كرة القدم في نفس الفريق.

السد القطري تشابي هيرنانديز
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