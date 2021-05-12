لن يُدرب برشلونة الآن.. السد يجدد عقد تشابي
الأربعاء، 12 مايو 2021 - 21:51
كتب : FilGoal
جددت إدارة نادي السد القطري عقد تشابي هيرنانديز المدير الفني للفريق لمدة موسمين.
وأعلنت إدارة النادي تجديد تعاقدها مع تشابي ليستمر مع الفريق حتى عام 2023.
رسمياً : تشافي مدربا للزعيم لموسمين قادمين حتى 2023 .#XAVI2023 pic.twitter.com/ronH5kPdpU— 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 12, 2021
وتولى تشابي مهمة تدريب السد في موسم 2019-2020.
وقاد تشابي الفريق القطري في 76 مباراة، وفاز في 48 وتعادل في 12 وخسر 16.
وحقق تشابي ثنائية الدوري والكأس في الموسم الحالي مع السد.
وحصد تشابي 6 ألقاب كمدرب للسد القطري منذ توليه المهمة في 2019 مباشرةً بعد اعتزاله لعب كرة القدم في نفس الفريق.
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