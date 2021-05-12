مصطفى كمال: الإسماعيلي يمتلك 4 حراس على أعلى مستوى

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 21:24

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

يرى مصطفى كمال مدرب حراس المرمى في الإسماعيلي أن فترة التوقف الأخيرة جاءت في مصلحة فريقه واستغلها الجهاز الفني في علاج الأخطاء ورفع الروح المعنوية لكل اللاعبين.

وقال مصطفى كمال في تصريحات للصحفيين: "الفريق يمتلك 4 حراس مرمى على أعلى مستوى وهم محمد صبحي ومحمد فوزي ومحمد مجدي وعبد الرحمن صلاح".

وأضاف "المنافسة هي العنصر الأساسي لظهور حارس المرمى بشكل مميز نظرا لرغبة كل حارس في إثبات قدراته".

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وأكمل "الخطأ وارد لكل الحراس وأضع ثقتي في حراس مرمى الإسماعيلي وموقف محمد فوزي أبرز دليل، فبعد الاعتماد عليه بشكل أساسي ومنحه دفعة معنوية ودعمه بشكل مستمر أصبح يقدم أداء أفضل بعدما زالت الضغوط من على كاهله وبشهادة الجميع وخاصة الجماهير".

وواصل "تحدثت مع فوزي بعد تولي المهمة وطالبته بالتركيز في الملعب فقط ليكون أفضل فنيا وبدنيا".

وأتم تصريحاته "قوة الإسماعيلي في جماهيره العظيمة وأود شكر الجماهير على دعمها للفريق من أجل تصحيح الأوضاع وقريبا سيعود الدراويش لمكانه الطبيعي".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

الإسماعيلي الدوري المصري
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