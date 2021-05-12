النصيري يعزز تقدمه على ميسي.. إشبيلية يعبر عقبة فالنسيا

فاز إشبيلية على فالنسيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة 36 للدوري الإسباني.

وسجل يوسف النصيري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66، بصناعة من فيرناندو.

الانتصار رفع رصيد إشبيلية للنقطة 74 ليستمر في المركز الرابع.

أما فالنسيا فتجمد رصيده عند النقطة 39 ليحتل المركز الرابع عشر.

هدف النصيري جعله أكثر من افتتح التسجيل خلال لقاءات الدوري الإسباني في الموسم الحالي، برصيد 10 مباريات، ليعزز تقدمه على ليونيل ميسي نجم برشلونة وجيرار مورينو لاعب فياريال، حيث افتتح الثنائي التسجيل في 8 مباريات.

أما فيرناندو فأسهم بـ 4 أهداف خلال أخر 7 مباريات (سجل 3 وصنع هدفا) وهو نفس عدد إسهاماته خلال 32 مباراة ماضية مع إشبيلية.

ويعد الفوز هو رقم 23 لإشبيلية في الموسم الحالي، ليعادل أفضل سجل انتصارات له في الدرجة الأولى الذي حققه في موسم 2014-2015.

وسيحقق إشبيلية أكثر عدد انتصارات له في الدوري، إذا انتصر في أي مباراة مقبلة له من المباراتين المتبقيتين، حيث سيلعب ضد فياريال وديبورتيفو ألافيس.

ويلعب إشبيلية ضد فياريال في المباراة المقبلة، فيما يلعب فالنسيا ضد إيبار.