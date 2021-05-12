أثليتك: ازدياد احتمالية نقل نهائي أبطال أوروبا إلى البرتغال من تركيا بعد فشل المفاوضات الإنجليزية

ازدادت احتمالات نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول إلى البرتغال في ظل تفشي فيروس كورونا بقوة تركيا.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية الموثوقة في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتفق مع نادي بورتو على إقامة النهائي في ملعبه الدراجاو.

وأشار التقرير إلى أن القرار النهائي سوف يصدر غدا الخميس.

جاء ذلك بعد فشل المفاوضات بين يويفا والحكومة الإنجليزية من أجل إقامة النهائي في ملعب ويمبلي في لندن.

وحال نقل المباراة فستكون هذه هي ثاني مرة على التوالي لا تستضيف فيها تركيا نهائي البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

إذ أن نسخة العام الماضي أقيمت بنظام الدورة المجمعة بداية من ربع النهائي في البرتغال، وأقيم النههائي في ملعب النور معقل نادي بنفيكا.

وحال نقل المباراة رسميا فمن المقرر أن تستضيف تركيا نهائي نسخة عام 2023.

لماذا سيتم نقل النهائي؟

وضعت إنجلترا نظيرتها تركيا في القائمة الحمراء التي ينبغي على أي شخص السفر إليها أن يتم عزله لـ10 أيام في أحد الفنادق المخصصة للعزل حين عودته لها.

ولا يوجد أي استثناء لأي شخص من تلك القاعدة حتى نخبة الرياضيين والمسؤولين.

لماذا فشلت المفاوضات الإنجليزية؟

طلب يويفا من الحكومة الإنجليزية إعفاء العديد من الحاضرين للنهائي من المسؤولين والرعاة وكبار الشخصيات من العزل الإجباري حال إقامة النهائي في لندن مع زيادة عدد المتفرجين.

لكن الحكومة الإنجليزية لم تستطع تلبية تلك الطلبات ما ترتب عليه فشل فكرة إقامة النهائي في ملعب ويمبلي.

لماذا سيقام النهائي في البرتغال لعام جديد؟

إنجلترا أدرجت البرتغال في القائمة الخضراء التي يمكن السفر إليها والعودة منها دون اشتراط لحجر صحي لـ10 أيام.

وبسبب ذلك فإنه ستكون هناك سهولة في تنقل الجماهير ذهابا وإيابا لحضور المباراة.

وستقام المباراة في الـ29 من شهر مايو الجاري بين مانشستر سيتي وتشيلسي.