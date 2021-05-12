مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وفقرة ترفيهية وجلسة بين كارتيرون وجهازه المعاون

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على إذن من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون للراحة من مران اليوم الأربعاء.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وفضل الجهاز الفني إراحة شيكابالا حرصا على عدم تعرضه للإجهاد في ظل ضغط مباريات بطولة الدوري.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للقاء إنبي القادم.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شهدت حديثا خاصا عن أهمية مباراة إنبي وضرورة الفوز بها والحصول على الثلاث نقاط من أجل ضمان استمرار الفريق على صدارة جدول الدوري.

وعقد كارتيرون جلسة أخرى مطولة مع جهازه المعاون لمناقشة برنامج تدريب الفريق وآخر الاستعدادات الخاصة بمواجهة إنبي.

وشهد المران خوض اللاعبين فقرة تدريبات ترفيهية شهدت التركيز على التحكم في الكرة والتسلم والتسديد في أهداف محددة على طريقة الجولف.

وخضع لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء الأهلي لفقرة تدريبات الاستشفاء تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية، خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

على جانب آخر واصل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق برنامجه التأهيلي وأدى بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل، في الجولة 22 من الدوري المصري.