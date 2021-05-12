مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وفقرة ترفيهية وجلسة بين كارتيرون وجهازه المعاون

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 19:52

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك قبل لقاء الأهلي في القمة

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على إذن من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون للراحة من مران اليوم الأربعاء.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وفضل الجهاز الفني إراحة شيكابالا حرصا على عدم تعرضه للإجهاد في ظل ضغط مباريات بطولة الدوري.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

أخبار متعلقة
إبراهيم عبد الله: مجاهد واتحاد الكرة ضد الزمالك.. وماذا فعل شيكابالا ليعاقب مران الزمالك - ترحيب شديد بـ أبو جبل بعد تعافيه من فيروس كورونا الزمالك يشكو الأهلي بسبب "جمهور" القمة.. ويطالب بالتحقيق في "التنمر" ضد لاعبيه

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون والبرتغالي فرناندو مدرب الأحمال على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للقاء إنبي القادم.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شهدت حديثا خاصا عن أهمية مباراة إنبي وضرورة الفوز بها والحصول على الثلاث نقاط من أجل ضمان استمرار الفريق على صدارة جدول الدوري.

وعقد كارتيرون جلسة أخرى مطولة مع جهازه المعاون لمناقشة برنامج تدريب الفريق وآخر الاستعدادات الخاصة بمواجهة إنبي.

وشهد المران خوض اللاعبين فقرة تدريبات ترفيهية شهدت التركيز على التحكم في الكرة والتسلم والتسديد في أهداف محددة على طريقة الجولف.

وخضع لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء الأهلي لفقرة تدريبات الاستشفاء تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية، خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

على جانب آخر واصل عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق برنامجه التأهيلي وأدى بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في صالة الجيمانزيوم.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل، في الجولة 22 من الدوري المصري.

شيكابالا الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر – تشيلسي يتحدى أرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: ازدياد احتمالية نقل نهائي أبطال أوروبا إلى البرتغال من تركيا بعد فشل المفاوضات الإنجليزية 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بشروط قاسية.. الحكومة الإسبانية توافق على عودة الجماهير للمدرجات 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل دربي لندن - خماسي دفاعي لـ تشيلسي والنني يقود أرسنال 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتهت رحلته في الملاعب.. فالنسيا يعلن اعتزاله كرة القدم 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وفقرة ترفيهية وجلسة بين كارتيرون وجهازه المعاون 44 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم عبد الله: مجاهد واتحاد الكرة ضد الزمالك.. وماذا فعل شيكابالا ليعاقب ساعة | الدوري المصري
جماهير سيلتك تضع أعلام فلسطين في ملعب الفريق وتهاجم إدارة النادي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 3 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 4 3 مشاكل لـ الزمالك قبل القمة.. شيء ما فقده كارتيرون
قد ينال إعجابك