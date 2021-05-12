إبراهيم عبد الله: مجاهد واتحاد الكرة ضد الزمالك.. وماذا فعل شيكابالا ليعاقب

شدد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك على رفض ناديه التام لأي عقوبة على محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وقال إبراهيم عبد الله عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك سيكون بطل الدوري في الموسم الحالي، شاء من شاء وأبى من أبى".

وأضاف "نرفض أي عقوبة على شيكابالا لأنه لم يخطئ وأثناء خروجه من الملعب الجميع يراه ويشاهد أنه يشعر بالضيق بسبب تبديله وكان يشير إلى كارتيرون أنه يريد إكمال اللقاء ليسجل هدفا بقدمه اليسرى مرة أخرى مثلما فعلها من قبل".

وأشار "أين الإهانة في ذلك وما هو الخطأ الذي ارتكبه شيكابالا وهو يتحدث مع مدربه ويطلب منه إكمال المباراة ليسجل هدفا في الأهلي".

وواصل "لماذا اجتمع اتحاد الكرة في أقل من 8 ساعات لرفع العقوبة عن مدير الكرة في النادي الخصم، واجتمع في 24 ساعة لتوقيع عقوبة على الزمالك".

وأكمل "اتحاد الكرة منذ بداية الموسم وهو ضد الزمالك لا أعرف لماذا رغم أننا نتعامل معهم بكل احترام ولا نطلب إلا حقوق الزمالك الذي تعرض للظلم من اتحاد الكرة هو وجماهيره".

وانتقل للحديث عن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قائلا: "منذ اليوم الأول لـ أحمد مجاهد في اتحاد الكرة وكل قراراته تأتي ضد الزمالك ولا يوجد أي لجان في الاتحاد وكل شيء يدار عن طريق مجاهد فقط الذي يفعل كل شيء، وهو الآن (سوبر مان) اتحاد الكورة".

وتابع موجها حديثه إلى مجاهد "عليك التركيز مع المنتخب الأولمبي حتى يحقق ميدالية في الأولمبياد بدلا من التركيز أن تكون دائما ضد الزمالك، أنت تتولى منصب رئيس اتحاد الكرة لكي تحقق العدل دون أن تنظر إلى أي ألوان".

وتعجب قائلا: "كيف يحصل إمام عاشور على إيقاف 12 مباراة ومحمد الشناوي يتم إيقافه 4 مباريات وتتخفض العقوبة إلى مباراة واحدة دون أي تظلم".

وأتم تصريحاته "كيف يغرم اتحاد الكرة الزمالك بسبب السباب الجماعي ومباراة القمة كانت بدون جماهير، هل مجلس إدارة الأهلي المحترم هو من كان يفعل ذلك بالتأكيد لا، إذا اتحاد الكرة هو من أدخل جماهير الأهلي وهو الذي أقر بذلك".

وكان اتحاد الكرة قرر إيقاف شيكابالا لمدة مباراتين مع توقيع غرامات مالية على الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة. (طالع التفاصيل)