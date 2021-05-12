جماهير سيلتك تضع أعلام فلسطين في ملعب الفريق وتهاجم إدارة النادي

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 17:47

كتب : FilGoal

أعلام فلسطين في مدرجات سيلتيك

وضعت جماهير نادي سيلتك الاسكلتندي أعلام فلسطين في مدرجات ملعب الفريق قبل مباراة سان جونستون في الدوري.

وكان من المفترض أن يدخل بعض الجماهير للملعب قبل المباراة لوضع لافتات لوداع سكوت براون قائد الفريق الذي يخوض مباراته الأخيرة مع سيلتك.

لكن الجماهير وضعت أعلام فلسطين في المدرجات دعما للقضية الفلسطينية.

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وفي ذلك الصدد أصدر نادي سيلتك بيانا ينتقد خلاله تصرفات الجماهير التي وضعت أعلام فلسطين في المدرجات.

وشدد النادي على رفضه هذا الأمر وقرر إيقاف كل من فعل ذلك.

لترد رابطة مشجعي سيلتك على بيان النادي ببيان آخر.

وقالت رابطة مشجعي سيلتك: "التواجد في الملعب كان لوداع قائد الفريق ورفع علم فلسطين الذي تفتخر الجماهير برفعه دائما على مر العصور".

وأضافت الرابطة "الإدارة ابتعدت عن قيم النادي وأخيرا تركنا تذكارا لموت صديقنا الفلسطيني مشجع الفريق (صلاح عجرمة) الذي توفي الشهر الماضي".

وبحسب بيان الرابطة فإن صلاح عجرمة المشجع الفلسطيني لسيلتك قابل سكوت براون قائد الفريق في عام 2012 رفقة بعض اللاجئين الفلسطينين.

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سيلتيك
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