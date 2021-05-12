ماتيو لاهوز حكما لنهائي دوري الأبطال

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الإسباني أنطونيو ميجيل ماتيو لاهوز.

ويدير الحكم الإسباني البالغ من العمر 44 عاما نهائي دوري الأبطال يوم 29 من شهر مايو الجاري، بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وتواجد لاهوز في نهائي دوري الأبطال مرتين، وكان حكما رابعا في نهائي 2018 بين ريال مدريد وليفربول، وفي 2019 بين ليفربول وتوتنام.

ويعاونه كل من باو سيبريان ديفيز - روبرتو دياز بيريز ديل بالومار (إسبانيا).

والحكم الرابع كارلوس ديل سيرو (إسبانيا).

وللفيديو أليخاندرو خوسيه هيرنانديز من إسبانيا، ويعاونه كل من خوان مارتينيز مونويرا وأينيجو برييتو لويز من إسبانيا، بالإضافة إلى بأول جيل من بولندا.

ومن المفترض أن يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا في أسطنبول في تركيا، ولكن قد يتم نقل المباراة إلى ملعب ويمبلي في لندن ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في هذا الشأن حتى الآن.

الدوري الأوروبي

كما أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين الفرنسي كليمان توربين حكما لنهائي الدوري الأوروبي بين فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعاونه كل من نيكولا دانوس وسيريل جرينجور من فرنسا.

والحكم الرابع سلافكو فينتشيتش من سلوفينيا.

وحكم الفيديو فرانسوا ليتكسير من فرنسا، ويعاونه كل من جيروم بريسارد وبنجامين بيدجز من فرنسا، وبولوس فان بويكل من هولندا.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو الجاري في بولندا.