ماتيو لاهوز حكما لنهائي دوري الأبطال

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

أنطونيو ماتيو لاهوز - برشلونة - أتليتكو

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الإسباني أنطونيو ميجيل ماتيو لاهوز.

ويدير الحكم الإسباني البالغ من العمر 44 عاما نهائي دوري الأبطال يوم 29 من شهر مايو الجاري، بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وتواجد لاهوز في نهائي دوري الأبطال مرتين، وكان حكما رابعا في نهائي 2018 بين ريال مدريد وليفربول، وفي 2019 بين ليفربول وتوتنام.

أخبار متعلقة
تقرير أرجنتيني: كوبر يقترب من تدريب الكونغو الديموقراطية قائمة ريال مدريد - غياب راموس ومارسيلو أمام غرناطة سكاي: بولندا تسمح لجماهير مانشستر يونايتد بحضور النهائي الأوروبي بدون حجر صحي برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبرتو

ويعاونه كل من باو سيبريان ديفيز - روبرتو دياز بيريز ديل بالومار (إسبانيا).

والحكم الرابع كارلوس ديل سيرو (إسبانيا).

وللفيديو أليخاندرو خوسيه هيرنانديز من إسبانيا، ويعاونه كل من خوان مارتينيز مونويرا وأينيجو برييتو لويز من إسبانيا، بالإضافة إلى بأول جيل من بولندا.

ومن المفترض أن يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا في أسطنبول في تركيا، ولكن قد يتم نقل المباراة إلى ملعب ويمبلي في لندن ولم يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في هذا الشأن حتى الآن.

الدوري الأوروبي

كما أعلن الاتحاد الأوروبي تعيين الفرنسي كليمان توربين حكما لنهائي الدوري الأوروبي بين فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعاونه كل من نيكولا دانوس وسيريل جرينجور من فرنسا.

والحكم الرابع سلافكو فينتشيتش من سلوفينيا.

وحكم الفيديو فرانسوا ليتكسير من فرنسا، ويعاونه كل من جيروم بريسارد وبنجامين بيدجز من فرنسا، وبولوس فان بويكل من هولندا.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو الجاري في بولندا.

دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي مانشستر سيتي تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
جماهير سيلتك تضع أعلام فلسطين في ملعب الفريق وتهاجم إدارة النادي 50 دقيقة | أوروبا
كوبا ليبرتادوريس – باربوسا الهداف التاريخي لـ فلامنجو.. وبالميراس يكتب ما لم يحدث من قبل ساعة | أمريكا
ماتيو لاهوز حكما لنهائي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير أرجنتيني: كوبر يقترب من تدريب الكونغو الديموقراطية ساعة | منتخب مصر
قائمة ريال مدريد - غياب راموس ومارسيلو أمام غرناطة 2 ساعة | الدوري الإسباني
اعتذار كريم شحاتة عن عدم الاستمرار مع النجوم 2 ساعة | مصر
عودة الجماهير إلى الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
النجوم لـ في الجول: لم يحدث تواصل من الإسماعيلي معنا.. نريد الحصول على 24 مليون 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك
قد ينال إعجابك