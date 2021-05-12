تقرير أرجنتيني: كوبر يقترب من تدريب الكونغو الديموقراطية

يستعد الأرجنتيني هيكتور كوبر للعودة للتدريب من جديد عبر منتخب الكونغو الديموقراطية.

ووفقا لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية فان كوبر على أعتاب قيادة المنتخب الرابع في مسيرته بعد تدريب منتخبات جورجيا ومصر وأوزبكستان.

وكان اسم كوبر قد ظهر ضمن المرشحين لتدريب الزمالك في وقت سابق لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو، ومن ثم منتخب جنوب إفريقيا.

ولم يتأهل منتخب الكونغو الديموقراطية لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة من التصفيات خلف جامبيا والجابون.

الأرجنتيني البالغ 65 عاما قاد منتخب مصر بين 2015 و2018 وتأهل معه الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما، ووصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017.

إجمالا قاد الفراعنة في 38 مباراة دولية فاز في 19 وخسر 12 وتعادل في 7.

ومن ثم تولى تدريب المنتخب الأوزبكي بين 2018 و2019، وقاد المنتخب في 17 مباراة فاز في 7 وخسر 4 وتعادل في 6.

وسبق لكوبر تولى مهمة منتخب جورجيا بين 2008 و2009 وفاز فقط في مباراة واحدة من 16 قادها.

ودرّب كوبر أندية ريال مايوركا وفالنسيا وريال بيتيس وراسينج سانتاندير في إسبانيا وإنتر وبارما في إيطاليا، والوصل الإماراتي.

وعلى مستوى الألقاب تُوج فقط بلقب كأس كونيمبول مع لانوس الأرجنتيني 1996، وكأس السوبر الإسباني مع ريال مايوركا 1998 وفالنسيا 1998.