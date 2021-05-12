قائمة ريال مدريد - غياب راموس ومارسيلو أمام غرناطة

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة غرناطة غدا الخميس في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب سيرجيو راموس ومارسيلو بسبب الإصابة.

كما تواصل غياب رافاييل فاران ولوكاس فاسكيز وداني كارباخال.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 75 نقطة وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو ـــ مارفين بارك

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز