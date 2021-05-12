اعتذار كريم شحاتة عن عدم الاستمرار مع النجوم

أبلغ كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي النجوم عن عدم استمراره في منصبه مع الفريق لاختلاف وجهات النظر.

وقال محمد الطويلة لـ FilGoal.com: "كريم شحاتة اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه نظرا لانشغاله في البرامج التليفزيونية واستوديو الإذاعة".

وتابع "هذا يؤثر على عمله كمدير للكرة في الفريق".

ويستعد النجوم لمواجهة سرس الليان في الجولة 22 يوم الإثنين المقبل من دوري الدرجة الثانية.

ويحتل النجوم المركز العاشر من المسابقة برصيد 25 نقطة.

وكان النجوم قد خسر أخر مبارياته أمام الزرقا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد يوم 9 أبريل الماضي.

ويبتعد النجوم عن الصدارة برصيد 10 نقاط عن فريق بورتو السويس المتصدر.

بينما يفرق عنه وعن المراكز المؤدية للهبوط 3 نقاط فقط.