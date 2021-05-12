اعتذار كريم شحاتة عن عدم الاستمرار مع النجوم

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 16:06

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - النجوم

أبلغ كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي النجوم عن عدم استمراره في منصبه مع الفريق لاختلاف وجهات النظر.

وقال محمد الطويلة لـ FilGoal.com: "كريم شحاتة اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه نظرا لانشغاله في البرامج التليفزيونية واستوديو الإذاعة".

وتابع "هذا يؤثر على عمله كمدير للكرة في الفريق".

أخبار متعلقة
النجوم لـ في الجول: لم يحدث تواصل من الإسماعيلي معنا.. نريد الحصول على 24 مليون بعد 9 سنوات.. بايرن يودع نجمه مهاجم أستراليا الأولمبي يتحدث عن إمكانية اللعب أمام نجوم مصر وإسبانيا والأرجنتين بعد قرار خصم نقاط من رصيده.. الإسماعيلي: سنسعى لحل يرضي النجوم

ويستعد النجوم لمواجهة سرس الليان في الجولة 22 يوم الإثنين المقبل من دوري الدرجة الثانية.

ويحتل النجوم المركز العاشر من المسابقة برصيد 25 نقطة.

وكان النجوم قد خسر أخر مبارياته أمام الزرقا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد يوم 9 أبريل الماضي.

ويبتعد النجوم عن الصدارة برصيد 10 نقاط عن فريق بورتو السويس المتصدر.

بينما يفرق عنه وعن المراكز المؤدية للهبوط 3 نقاط فقط.

النجوم الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير أرجنتيني: كوبر يقترب من تدريب الكونغو الديموقراطية 8 دقيقة | منتخب مصر
قائمة ريال مدريد - غياب راموس ومارسيلو أمام غرناطة 23 دقيقة | الدوري الإسباني
اعتذار كريم شحاتة عن عدم الاستمرار مع النجوم 43 دقيقة | مصر
عودة الجماهير إلى الدوري السعودي 52 دقيقة | السعودية
النجوم لـ في الجول: لم يحدث تواصل من الإسماعيلي معنا.. نريد الحصول على 24 مليون ساعة | الدوري المصري
سكاي: بولندا تسمح لجماهير مانشستر يونايتد بحضور النهائي الأوروبي بدون حجر صحي ساعة | أوروبا
برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبرتو ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: لعب ثلاث مباريات في الأسبوع جريمة.. أتعاطف مع يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك