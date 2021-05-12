عودة الجماهير إلى الدوري السعودي

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على عودة الجماهير إلى المدرجات.

وسيكون السابع عشر من مايو الجاري هو أول أيام دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، بحد أقصى 40% من سعة المدرجات.

ويُسمح لـ 3 فئات بحضور المباريات الرياضية وهم:

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محّصن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح.

محّصن جرعة أولى: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح.

محّصن متعافي: من أصيب بالفيروس وتعافى بشرط أن يكون قد مر أكثر من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.

ويُسمح بدخول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 عاما بشرط أن تكون حالتهم غير مصاب أو غير مخالط.

تفعيل القرار يعني حضور الجماهير لمباريات الجولات الثلاثة الأخيرة للدوري السعودي.

ويتصدر الهلال ترتيب الموسم الحالي الجاري برصيد 51 نقطة مقابل 48 للشباب و46 للاتحاد قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

الدوري السعودي
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