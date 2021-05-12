النجوم لـ في الجول: لم يحدث تواصل من الإسماعيلي معنا.. نريد الحصول على 24 مليون

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 15:41

كتب : رضا السنباطي

إبراهيم حسن - بيراميدز - النجوم

نفى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم حدوث تواصل أو اجتماع بين ناديه والإسماعيلي من أجل حل مشكلة إبراهيم حسن.

وكان النجوم قد حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون و250 ألف دولار بسبب بيع الإسماعيلي إبراهيم حسن إلى الزمالك.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 6 آلاف فرنك سويسري نسبة من بيع اللاعب إبراهيم حسن.

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وقال الطويلة لـ FilGoal.com: "الحديث عن اتصالات بين الإسماعيلي والنجوم كلام ليس له أساس من الصحة".

وتابع "حددنا موعدا مع إدارة الإسماعيلي منذ فترة بعيدة لحل مشكلة إبراهيم حسن".

وكشف رئيس نادي النجوم "لم يحضر أحمد عثمان في الموعد المحدد كما لم يتصل أو يعتذر".

وأضاف الطويلة "الخطوة المقبلة هي إرسال مبلغ 24 مليون جنيه وليس 20 فقط".

واختتم تصريحاته "ننتظر المبالغ المالية ولن ننتظر مقابلات، ثم سنبلغ الاتحاد بوصول المبلغ".

النجوم الإسماعيلي إبراهيم حسن
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