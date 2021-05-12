سكاي: بولندا تسمح لجماهير مانشستر يونايتد بحضور النهائي الأوروبي بدون حجر صحي

تنازلت السلطات البولندية عن قواعد الحجر الصحي للمسافرين وذلك لمشجعي مانشستر يونايتد المقرر أن يحضروا نهائي الدوري الأوروبي.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد فياريال الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 من شهر مايو الجاري.

وتم تحديد 25% من سعة الملعب لحضور النهائي بسبب جائحة فيروس كورونا مع حصول مانشستر يونايتد على 2000 تذكرة.

وسيتعين على المشجعين الدخول في حجر صحي عند عودتهم إلى بلادهم، لأن بولندا من الدول المدرجة في القائمة الحمراء للحكومة البريطانية.

وكشف بيان السلطات البولندية "كل شخص لديه تذكرة نهائي الدوري الأوروبي قادما من بريطانيا لا يتعين عليه إجراء اختبار فيروس كورونا فور الوصول".

وتابع "وفقا للقرار سيحضر 9500 مشجعا لكرة القدم للمشاركة في الحدث وسيصل معظمهم من الخارج".

وأضاف "يمكن إعفاء المسافرين من منطقة شنجن من الحجر الصحي في بولندا، لكن يجب على أي شخص يصل من دول غير أعضاء في شنجن إجراء الاختبار في بولندا".

وكان نادي مانشستر يونايتد قد قرر المساهمة بـ 200 جنيه استرليني للشخص الواحد من المسافرين لمؤازرة الفريق.

وأوضح النادي أن ذلك الدعم سيغطي 50% من سعر الرحلة لمؤازرة الفريق.