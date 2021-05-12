مؤتمر زيدان: التحكيم؟ إذا قلت شيئا سيصبح الأمر فوضويا.. وكنا أبطالا في الجولة الأخيرة عام 2017

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الحديث عن التحكيم، وأشار لإمكانية تحقيق لقب الدوري الإسباني مثلما حدث في 2017.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الجولة 36 من الدوري الإسباني، غدا الخميس.

وقال زيدان عن إمكانية عدم التتويج بلقب الدوري خلال المؤتمر الصحفي: "يمكننا الفوز أو الخسارة في الدوري الإسباني. أهم شيء هو تقديم كل شيء في كل مباراة. وقد فعلنا ذلك. الموسم طويل للغاية وهناك لحظات جيدة وسيئة".

وأكمل "لن أقول إنه موسم سيئ. عندما فزنا باللقب عام 2017 كان موسما رائعا، لكننا كنا أبطالا في الجولة الأخيرة. أهم شيء هو تقديم كل ما لديك، لا يمكنك التحكم في الباقي، نحن فقط".

وردا على سؤال ماذا عن المستقبل، أجاب "أفكر فقط في المباريات الثلاث المقبلة".

وهل يخطط للموسم المقبل "أنا لا أفعل أي شيء في المستقبل، أنا أفكر فقط في المباريات الثلاث".

وعن التواصل مع راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب "كاستيا": "نحن نلعب في الدوري الإسباني وفريق كاستيا لديه أيضا مباريات مهمة. إذا احتجنا إلى لاعبين سنعمل دائما على ضمهم. نتعاون جيدا مع راؤول، نحن على اتصال كامل لإنجاز الأمور".

وتابع "مشاهدة مباريات المنافسين؟ أشاهد المباريات عندما أستطيع، عادةً أفعل ذلك لأنني أحب كرة القدم".

وأضاف عن تعليقه على قرارات التحكيم: "لم أعد أتحدث عن هذا بعد الآن. أثق في كرة القدم والجميع يقومون بعملهم. لن أقول أي شيء آخر، لأنني إذا قلت شيئا سيصبح الأمر فوضويا، نريد أن نقوم بعملنا".

وأتم عن فينيسيوس جونيور: "تتحدثون عن أشياء كثيرة، ليس فقط عن فيني. هذا ريال مدريد والناس يحبون الحديث عن الانتقالات والتغييرات، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذا، لقد حان الوقت للتفكير في المباريات الثلاث المتبقية. واللاعبون يعرفون ذلك. ولا يفكر اللاعبون إلا في المباريات الثلاث، وهذا أمر ممتع بالنسبة لي".

وتراجع ريال مدريد بشكل مؤقت للمركز الثالث برصيد 75 نقطة بعدما فرط برشلونة في الفوز أمس وتعادل مع ليفانتي 3-3 ورفع رصيده إلى 76 نقطة.

بينما يتصدر أتليتكو مدريد الترتيب قبل مواجهة الليلة أمام ريال سوسيداد برصيد 77 نقطة.