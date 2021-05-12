تقرير: هل ينتقل بوفون إلى برشلونة؟

أعلن جيانلويجي بوفون رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري بانتهاء تعاقده مع الفريق.

جيانلويجى بوفون النادي : يوفنتوس يوفنتوس

لم يذكر بوفون اعتزاله بشكل رسمي وفتح الباب أمام خوض تجربة جديدة.

وفقا لموقع فوت ميركاتو فالتجربة المثيرة للاهتمام بالنسبة لبوفون هي خوض الفرصة في إسبانيا مع برشلونة.

ويزعم الموقع الفرنسي أنه كان هناك اتصال مباشر بين برشلونة وبوفون خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة من ضمن الأندية التي تطلع لاستراتيجية انتقال منخفضة التكلفة هذا الصيف.

ويعتبر بوفون مناسبا لاستراتيجية النادي في دعم مركز حراسة المرمى بجانب تير شتيجن.

وأوضح التقرير أن تلك الصفقة ستتيح لبرشلونة بيع نيتو والحصول على بعض الأموال.

وخاض بوفون -43 عاما- مع يوفنتوس هذا الموسم 12 مباراة في مختلف المسابقات.

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن إعلان بوفون رحيله عن يوفنتوس بسبب شعوره بالإحباط من أندريا بيرلو المدير الفني وعدم منحه مزيد من المباريات.