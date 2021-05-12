أياكس يُذيب لقب الدوري الهولندي من أجل الجماهير

قرر نادي أياكس الهولندي إذابة لقب الدوري الذي حققه الفريق موسم 2020-2021 وصناعة 42 ألف نجمة صغيرة توزع على حاملي التذاكر الموسمية.

وسمى النادي الهولندي الحملة باسم "قطعة من أياكس" إذ يأتي ذلك تعويضا لغياب الجماهير عن المدرجات لموسم 2020-2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتوج أياكس بلقب الدوري الهولندي رسميا للمرة 35 في تاريخه قبل ثلاث جولات من النهاية.

وسيحصل حاملو تذاكر الفريق الموسمية على نجمة تزن 3.45 جراما منها 0.06 جراما من الكأس الذي توج به أياكس.

Piece of victory Piece of history Piece of Ajax Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA — AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021

وقال إدوين فان دير سار المدير التنفيذي للنادي عبر الموقع الرسمي: "هذا الموسم، كان علينا أن نلعب إلى حد كبير بدون جماهيرنا في المدرجات. بالرغم من ذلك، شعرنا بدعمهم كل أسبوع. في الطريق إلى الملعب، على وسائل التواصل الاجتماعي وفي اتصالاتنا الشخصية".

وتابع "في السابق، عندما قلنا أن هذا اللقب من أجلك، كنا نعبر عن كيفية قيامنا بذلك من أجل المشجعين، لكن مشاركة الدرع هي الدليل النهائي على هذا حقا، بعد عام مضطرب، نضمن أن يشعر مشجعينا بجزء من بطولتنا".

فيما قال دوسان تاديتش قائد الفريق: "اللعب في ملعب فارغ لا يقارن بأجواء يوهان كرويف أرينا. لقد افتقدنا حقا مشجعينا خلال الموسم الماضي هنا في أمستردام وخلال جميع مبارياتنا. لذلك نريد تكريس هذا اللقب لهم ولا نطيق الانتظار للعب أمامهم مرة أخرى".

ورفع أياكس رصيده إلى 35 من ألقاب الدوري الهولندي بعدما توج بأخر نسخة لموسم 2018 - 2019.

وكان الاتحاد الهولندي قد أعلن إلغاء الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا دون تحديد بطل.

ووسع أياكس الفارق بينه وبين منافسه إيندهوفن إلى 11 لقب دوري إذ يتجمد رصيد الأخير عند 24 لقبا أخرهم موسم 2017-2018.