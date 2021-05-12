تأجيل نهائي كأس قطر إلى الموسم المقبل لإتاحة الفرصة للجماهير

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

نادي السد

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل موعد نهائي كأس الأمير لإتاحة الفرصة لحضور الجماهير.

وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائي بين السد والريان بعد غد الجمعة دون حضور جماهيري.

وكشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن تأجيل المباراة إلى الموسم المقبل.

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وكان الاتحاد القطري قد أصدر بيانا يفيد بتأجيل نهائي الكأس بسبب القيود التي تم فرضها مؤخرا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأهل السد إلى نهائي كأس الأمير بعد الفوز على العربي بثلاثة أهداف دون رد.

أما فريق الريان فتأهل بعد الفوز على الدحيل بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعتبر السد الأكثر تتويجا بكأس أمير قطر برصيد 17 مرة وبفارق 9 بطولات عن العربي أقرب منافسيه.

أما الريان فلم يحقق لقب كأس الأمير سوى 6 مرات فقط أخرها عام 2013.

وكان السد قد حقق لقب النسخة الأخيرة بالفوز على العربي بهدفين مقابل هدف واحد.

السد الدوري القطري كأس أمير قطر الريان العربي
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