استقالة رئيس الاتحاد الألماني رغم الاعتذار

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 13:00

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا

أعلن فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم استقالته بعد انتقادات لاذعة وجهت إليه.

وكشف الاتحاد الألماني عن تسليم كيلر تفويضه الإثنين المقبل بعد مثوله أمام محكمة داخلية للاتحاد للرد على ألفاظه الخارجة عن النص.

وأوضحت وكالة الأخبار الفرنسية إجبار كيلر على الاستقالة من قبل رؤساء عدة اتحادات إقليمية بعد مطالبته بالتخلي عن مهامه رغم اعتذاره.

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وكان كيلر قد شبه نائبه بقاضي "نازي" سيء السمعة مما عرضه للعديد من الانتقادات.

ولم يتقبل نائب كيلر اعتذاره، قبل أن تجري المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني تحقيقات بعد ورود تقرير لجنة الأخلاق، ومن المتوقع صدور حكم المحكمة بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويجري الاتحاد الألماني مفاوضات مع هانز فليك المدير الفني المستقيل من قيادة بايرن ميونيخ لقيادة منتخب ألمانيا عقب أمم أوروبا.

ألمانيا رئيس الاتحاد الألماني
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