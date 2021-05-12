قائد صنداونز: سنحتفل بالفوز أمام موسيماني.. مستعدون للتحدي رغم صعوبة الأمر

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

هلومفو كيكانا قائد نادي ماميلودي صن داونز

يرى هلومفو كيكانا لاعب وسط صنداونز أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة لكن فريقه جاهز للتحدي والاحتفال أمام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والسابق لفريقه.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما مباراة الإياب عقب أسبوع.

وقال كيكانا في تصريحات نقلها موقع سويتان لايف: "مباراة الأهلي مهمة صعبة ونعلم أنها ستكون ذهنية أكثر من الجانب الخططي".

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وأضاف "لم يتغير الأهلي كثيرا عن الفريق الذي هزمناه بخلاف أن موسيماني هو المسؤول الآن".

وكشف كيكانا "ستكون مباراة مؤثرة للفريقين، إذا راجعت المباريات السابقة فقد خسر الأهلي أمامنا 5-0 ولا أعتقد أنهم سعداء بالنتيجة".

وتابع "متأكد أنهم سيأتون إلينا ويعلمون جيدا أننا هزمناهم وسنحاول بكل الوسائل الانتصار، لن يكون الأمر سهلا ولكن مستعدون للتحدي".

وواصل كيكانا "الاحتفال حالة الفوز ضد موسيماني؟ نعم علينا الاحتفال، هي مباراة نريدها والمدربون يتحركون في كل مكان".

واختتم تصريحاته "رأينا بيني مكارثي كان في كيب تاون سيتي والآن في أمازولو واحتفل بعد الفوز 5-1 مؤخرا".

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