تقرير: بوفون محبط من بيرلو

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 11:03

كتب : FilGoal

مريح ديميرال - يوفنتوس - جيانلويجي بوفون

أعلن جيانلويجي بوفون مغادرة يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، ويعتبر أندريا بيرلو أحد الأسباب الرئيسية في الرحيل.

وصرح بوفون أن مستقبله واضح بعد نهاية تجربته مع يوفنتوس هذا الموسم بإما التوقف عن اللعب أو خوض تجربة في مكان آخر.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت أن علاقة بوفون مع بيرلون هي أحد الأسباب التي جعلت حارس المرمى يترك يوفنتوس للمرة الثانية.

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وأوضح التقرير أن الثنائي أصدقاء مقربين وفازوا بالعديد من البطولات سويا بما فيهم كأس العالم ولكن رغم ذلك أصيب بوفون بالإحباط.

وأشار التقرير إلى رغبة بوفون في خوض المزيد من المباريات هذا الموسم والمشاركة بشكل أكبر في غرفة الملابس.

وشارك بوفون في 12 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات مع يوفنتوس ومن المتوقع أن يبدأ ضد ساسولو مساء اليوم.

ويعاني يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في التسع سنوات الأخيرة من شبح عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويأتي يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 69 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

يوفنتوس بوفون الدوري الإيطالي
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