شيكابالا: سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين ليس من أجلي فقط.. للتصدي للعنصرية

الأربعاء، 12 مايو 2021 - 00:54

كتب : FilGoal

شيكابالا - الأهلي والزمالك

كشف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك "تحركه قضائيا ضد كل المتجاوزين حتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".

وكان شيكابالا قد تعرض للهتاف من جماهير الأهلي قبل أن يشير إلى حذائه، وتعرض للإيقاف مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي.

وقال شيكابالا عبر حسابه على "تويتر": "جماهير الزمالك دائما ما كانت الملهم والسند، وبناءا علي دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين، سئمنا وطفح الكيل".

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وتابع "وهذا التحرك ليس من أجلي فقط، من أجل حماية كل أصحاب البشرة السمراء من لاعبين ومدربين، وحتي يتم التصدي لهذه الظاهرة العنصرية".

وكانت لجنة المسابقات قد قررت إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك مباراتين بالإضافة إلى غرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

وبذلك يغيب شيكابالا عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري، ويعود أمام فريق المصري يوم 24 من شهر مايو الجاري.

وخاض قائد الزمالك البالغ 35 عاما الموسم الحالي 20 مباراة سجل 2 وصنع 4 في جميع المسابقات.

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