نبيه: أغلقنا ملف القمة.. ونركز الآن على مباراة إنبي

شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على أن استعدادات فريقه لمواجهة إنبي تسير بشكل جيد، مؤكدا أن الفريق الأبيض أغلق تماما ملف مباراة القمة ضد الأهلي.

وقال أسامة نبيه في تصريحات نشرها موقع الزمالك الرسمي: "الجهاز يسعى بشكل قوي لعلاج الإرهاق والتغلب عليه في ظل ضغط المباريات، من خلال برامج بدنية خاصة يتم تنفيذها حتى يكون جميع اللاعبين في أتم جاهزية بدنية".

وأضاف "الجهاز الفني أغلق ملف القمة بشكل تام، والتركيز حاليا منصب على مباراة إنبي، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة من حيث الاستعدادات من أجل مواصلة مشوار الدوري وهدفنا واحد وهو الفوز دائما".

وأكمل "سعيد لعودة محمد أبو جبل للتدريبات من جديد عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا".

وواصل "عودة أبو جبل إضافة قوية مع باقي الحراس بالفريق محمود جنش ومحمد عواد بجانب الحراس الشباب، وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وخبرات ومستوى متميز".

وأتم تصريحاته "عبد الله جمعة سيكون متاح للمشاركة مع الفريق قريبا عقب الانتهاء من تنفيذ برنامج التأهيل الخاص به".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل، في الجولة 22 من الدوري المصري.