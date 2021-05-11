قطار نابولي يواصل مشواره نحو دوري الأبطال ويدهس أودينيزي بخماسية

واصل نابولي مشواره نحو حصد بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بنتيجة 5-1 على أودينيزي في افتتاح الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف نابولي: بيوتر زيلينسكي وفابيان رويز وإرفينج لوزانو وجيوفاني دي لورينزو ولورينزو إنسيني، فيما سجل ستيفانو أوكاكا هدف أودينيزي الوحيد.

وعزز نابولي من حظوظه بالتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعدما ارتقى للوصافة مجددا بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة بفارق نقطة عن أتالانتا وميلان.

بينما وسع الفارق مع يوفنتوس إلى 4 نقاط ليحافظ على الأقل على تواجده في المراكز الأربعة الأولى في الترتيب للجولة المقبلة حتى ولو تفوق يوفنتوس على ساسولو.

وتوقف رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، إذ ضمن بقاءه لموسم آخر في المسابقة.

وواصل نابولي سجله الجيد على ملعب دييجو مارادونا إذ لم يخسر في آخر 14 مباراة على ملعبه (فاز في 11 وتعادل في 3).

ولم يخسر نابولي أمام أودينيزي منذ موسم 2015-16 في جميع المسابقات إذ فاز منذ حينها في 10 مباريات وتعادل في 1.

وبفضل الخماسية وصل نابولي إلى 100 هدف في جميع المسابقات الموسم الحالي ليصبح ثاني أقوى هجوم بين الأندية الإيطالية بعد أتالانتا صاحب الـ 104 هدفا.

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وصف المباراة

28 دقيقة وتقدم نابولي بالهدف الأول عن طريق بيوتر زيلينسكي الذي استفاد من متابعة الحارس سكوفيت الذي تصدى لانفراد النيجيري فيكتور أوسمين وسدد مسجلا هدف التقدم للبارتينوبي.

هدف هو الثامن للبولندي الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.

وبعد 3 دقائق عزز الإسباني فابيان رويز النتيجة بالهدف الثالث من صناعة البولندي بتسديدة رائعة سكنت أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول استطاع ستيفانو أوكاكا تسجيل هدف تقليص الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين ألكسندر ميريت.

هدف من صناعة الأرجنتيني رودريجو دي بول الذي رفع رصيده من المساهمة في الأهداف إلى 18 الموسم بتسجيل 9 وصناعة 9 في الدوري الإيطالي.

الشوط الثاني ورغم تغييرات نيكولا جوتي المدير الفني لأودينيزي، إلا أن نابولي تقدم بالهدف الثالث عن طريق إرفينج لوزانو في الدقيقة 56.

المكسيكي الذي سجل هدفه الـ 11 في الدوري الموسم الحالي استفاد من تمريرة خاطئة من الحارس وسجل على يمينه الثالث.

وفي الدقيقة 66 سجل الظهير جيوفاني دي لورينزو الهدف الرابع من رأسية ارتدت من يد الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل لورينزو إنسيني الهدف الخامس والمئوي لنابولي الموسم الحالي بتسديدة من خارج المنطقة سكنت الشباك.

نابولي في الجولة المقبلة سيلتقي فيورنتينا على ملعب ارتيمو فرانكي، بينما يستضيف أودينيزي ضيفه سامبدوريا.