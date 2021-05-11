مصطفى محمد: فاتح تريم وثق في لتسديد ركلة الجزاء المعادة.. وقدمي مازالت تؤلمني

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 22:42

كتب : رامي جمال

مصطفى محمد - جالاتا سراي

قال مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي إنه لم يكن سيسدد ركلة الجزاء المعادة ضد دينيزليسبور لولا أن طلب منه مدربه فاتح تريم ذلك.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وفاز جالاتا سراي اليوم على دينيزليسبور بأربعة أهداف لهدف في الجولة 39 من الدوري التركي وقبل الأخيرة في المسابقة.

وقال مصطفى محمد للصحفيين عقب المباراة التي شهدت تسجيله لهدفين عقب مشاركته كبديل: "لم يكن ينبغي لي أن أهدر ركلة الجزاء".

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وواصل "في الإعادة أصدقائي قالوا لي ربما ليس لديك فرصة لتسجل اليوم، ولكن مُعلمي فاتح تريم كان واثقا وطلب مني تسديد الركلة المعادة".

وأتم مصطفى محمد حديثه "ما يهمني ليس تسجيل الأهداف بل أن يفوز الفريق، لقد حظينا بوقتا صعبا في المباراة وقدمي مازالت تؤلمني، وكان يجب أن أثبت نفسي وأساعد الفريق".

ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة بفارق الأهداف عن بيشكتاش المتصدر.

وحال التساوي في عدد النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية بطل الدوري التركي.

وتقام الجولة الأخيرة من الدوري التركي في وقت واحد يوم السبت المقبل.

مصطفى محمد جالاتا سراي
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