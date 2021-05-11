الجزيرة بطلا لدوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 22:41

كتب : FilGoal

الجزيرة الإماراتي بطل الدوري 2020-2021

توج الجزيرة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه.

لقب ثالث عادل به رصيد النصر في ألقاب الدوري الإماراتي، بعدما فاز الجزيرة من قبل بنسختي 2010-11 و2016-17.

وتفوق الجزيرة في عدد النقاط على منافسه بني ياس، إذ اختتم البطولة برصيد 57 نقطة بعد الفوز خورفكان في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-1.

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بينما وصل رصيد بني ياس إلى 54 نقطة عقب تعادله مع الوحدة بهدف لكل فريق، إذ كان يحتاج للفوز وخسارة الجزيرة لخطف لقب الدوري.

وانفرد الجزيرة بالصدارة 8 جولات من الـ 9 الأخيرة، فتوج باللقب.

وحصد علي مبخوت مهاجم الجزيرة لقب الهداف برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن فابيو ليما مهاجم الوصل.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها مبخوت لقب الهداف بعد موسم 2016-17 وحينها حقق الجزيرة لقب الدوري أيضا.

ويعد العين هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإماراتي برصيد 13 لقبا آخرها موسم 2017-18.

الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من المسابقة ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجزيرة الإماراتي دوري الخليج العربي
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