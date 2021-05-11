الجزيرة بطلا لدوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه
الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 22:41
كتب : FilGoal
توج الجزيرة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه.
لقب ثالث عادل به رصيد النصر في ألقاب الدوري الإماراتي، بعدما فاز الجزيرة من قبل بنسختي 2010-11 و2016-17.
وتفوق الجزيرة في عدد النقاط على منافسه بني ياس، إذ اختتم البطولة برصيد 57 نقطة بعد الفوز خورفكان في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-1.
بينما وصل رصيد بني ياس إلى 54 نقطة عقب تعادله مع الوحدة بهدف لكل فريق، إذ كان يحتاج للفوز وخسارة الجزيرة لخطف لقب الدوري.
رسمياً.. اللقب جزراوي#الجزيرة بطلاً لـ #دوري_الخليج_العربي للمرة الثالثة في تاريخه
الجزيرة 3-1 خورفكان #الجزيرة_خورفكان #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/EkotczZ9b0— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2021
وانفرد الجزيرة بالصدارة 8 جولات من الـ 9 الأخيرة، فتوج باللقب.
وحصد علي مبخوت مهاجم الجزيرة لقب الهداف برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن فابيو ليما مهاجم الوصل.
وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها مبخوت لقب الهداف بعد موسم 2016-17 وحينها حقق الجزيرة لقب الدوري أيضا.
ويعد العين هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإماراتي برصيد 13 لقبا آخرها موسم 2017-18.
الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من المسابقة ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.