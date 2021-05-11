الجزيرة بطلا لدوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه

توج الجزيرة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه.

لقب ثالث عادل به رصيد النصر في ألقاب الدوري الإماراتي، بعدما فاز الجزيرة من قبل بنسختي 2010-11 و2016-17.

وتفوق الجزيرة في عدد النقاط على منافسه بني ياس، إذ اختتم البطولة برصيد 57 نقطة بعد الفوز خورفكان في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-1.

بينما وصل رصيد بني ياس إلى 54 نقطة عقب تعادله مع الوحدة بهدف لكل فريق، إذ كان يحتاج للفوز وخسارة الجزيرة لخطف لقب الدوري.

وانفرد الجزيرة بالصدارة 8 جولات من الـ 9 الأخيرة، فتوج باللقب.

وحصد علي مبخوت مهاجم الجزيرة لقب الهداف برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن فابيو ليما مهاجم الوصل.

وتعد تلك المرة الثانية التي يحصد فيها مبخوت لقب الهداف بعد موسم 2016-17 وحينها حقق الجزيرة لقب الدوري أيضا.

ويعد العين هو الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإماراتي برصيد 13 لقبا آخرها موسم 2017-18.

الجدير بالذكر أن النسخة الماضية من المسابقة ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.