فاتح تريم يوضح سبب إصراره على تسديد مصطفى محمد ركلة الجزاء المعادة

كشف فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي سبب إصراره على جعل مصطفى محمد مهاجم فريقه يعيد تسديد ركلة الجزاء المهدرة بعد قرار تقنية الفيديو بإعادتها وذلك في لقاء دينيزليسبور.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وشهدت المباراة التي فاز فيها جالاتا سراي على دينيزليسبور في الجولة 39 وقبل الأخيرة من الدوري التركي إهدار مصطفى لركلة جزاء وقتما كانت تشير النتيجة لتقدم فريقه بهدفين لهدف.

لكن تقنية الفيديو أعادت الركلة وحصل لاعب دينيزليسبور على إنذار ثان وطرد من اللقاء بعدما دخل منطقة الجزاء مبكرا وسجل مصطفى محمد الركلة المعادة قبل أن يسجل هدفا جديدا في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدف.

وقال فاتح تريم في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد أصريت أن يسدد مصطفى الركلة المعادة، أفضل فقدان ركلة جزاء عن فقدان أحد اللاعبين".

وشدد "لا أحب فقدان اللاعبين، عدم خسارة مصطفى محمد أهم من خسارة أشياء كثيرة أخرى".

وعن المباراة قال: "نعيش في دوري حيث كل شيء يمكن أن يحدث، أتمنى أن ننهي المباراة المقبلة بانتصار ونسجل الكثير من الأهداف لنصبح الأبطال".

ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة بفارق الأهداف عن بيشكتاش المتصدر.

وحال التساوي في عدد النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية بطل الدوري التركي.

وشدد فاتح تريم "قلت من قبل إننا لن نستسلم فهذا ليس أسلوبي، لقد أعطينا كل شيء اليوم في قلوبنا، وربما كنا نستطيع التفوق اليوم والعودة للصدارة لكن الله يخفي لنا شيئا".

وأتم فاتح تريم حديثه "لقد أخبرت أردا توران بما أؤمن به لقد مررنا بالعديد من المشاكل ولكننا هنا الآن وتعين علينا الفوز على المنافسين وفعلنا ذلك".

وتقام الجولة الأخيرة من الدوري التركي في وقت واحد يوم السبت المقبل.