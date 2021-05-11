دخل بديلا فسجل ثنائية.. مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لقهر دينيزلي.. واللقب يشتعل بسقوط بشيكتاش

سجل مصطفى محمد نجم مصر ثنائية اليوم الثلاثاء في انتصار فريقه جالاتا سراي على مضيفه دينيزلي سبور بنتيجة 4-1 في الجولة 41 من الدوري التركي.

وشارك مصطفى بديلا في الدقيقة 57 بدلا من إمري أقبابا وسجل مرتين ليرتقي فريقه لوصافة ترتيب الدوري مبتعدا بفارق المواجهتين المباشرتين عن بشيكتاش المتصدر.

وسجل خليل درويش في الدقيقة 22 وأحرز ريان بابل من ركلة جزاء في الدقيقة 35 قبل أن يقلص ريسيب نياز النتيجة لدينيزلي سبور في الدقيقة 62.

وأهدر مصطفى ركلة جزاء لجالاتا سراي في الدقيقة 83 قبل أن يقرر الحكم إعادتها بعد الرجوع للفيديو وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ليطرد هوجو روداليجا لاعب دينيزيلي في الدقيقة 85.

وسجل مصطفى ركلة الجزاء المعادة في الدقيقة 87، وفي الدقيقة 89 أحرز الهدف الرابع بتسديدة متقنة من مسافة قريبة من المرمى.

video:1 GOL! Mostafa Mohamed ! dk'85 Pen.

Denizlispor 1-3 Galatasaray

--------------------------

Bu sayfa telif sebebi ile kapanacaktır.

Lütfen ana hesabı takip edelim > @GOLAZOOOSports

#BJKvFKG #FBvSVS #DNZvGS pic.twitter.com/B5bov10UBE — 6Pas (@goalsofgolazooo) May 11, 2021

video:2 GOL! Mostafa Mohamed ! dk'88

Denizlispor 1-4 Galatasaray

--------------------------

Bu sayfa telif sebebi ile kapanacaktır.

Lütfen ana hesabı takip edelim > @GOLAZOOOSports

#BJKvFKG #FBvSVS #DNZvGS pic.twitter.com/8FZKIbRdfh — 6Pas (@goalsofgolazooo) May 11, 2021

وبذلك أحرز مصطفى ثنائية مع جالاتا سراي للمرة الثانية بعدما سجل مرتين في الدوري ضد أرضروم سبور في 27 فبراير الماضي.

ورفع رصيد أهدافه إلى 9 أهداف في 16 مباراة مع جالاتا سراي الذي يلعب له معارا من الزمالك حتى صيف 2022.

وفي مباراة أخرى على ملعب فودافون أرينا، سقط بشيكتاش المتصدر أمام ضيفه فاتح قرا جمرك بنتيجة 2-1.

وبالنتيجة ذاتها خسر فنربخشة أمام مضيفه سيفاس سبور.

واشتعل صراع اللقب في الدوري التركي وتأجل الحسم للجولة الأخيرة التي تجري يوم السبت.

ظل بشيكتاش متصدرا ورصيده 81 نقطة مثل جالاتا سراي، بينما توقف رصيد فنربخشة عند 79 نقطة ويحتل المركز الثالث.

وتحسم المواجهتان المباشرتان تساوي النقاط بين الأندية في الدوري.

ويتأهل البطل والوصيف لدوري أبطال أوروبا بينما يصل الثالث لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف جالاتا سراي فريق يني ملطية سبور بينما يلعب فنربخشة ضد مضيفه قيصري سبور ويحل بشيكتاش ضيفا على جوزتبه.