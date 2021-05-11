وزير الرياضة: سيتم هدم وبناء استاد المصري بتكلفة 500 مليون جنيه

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 21:19

كتب : أيمن عيد

جماهير المصري في مران الفريق على استاد بورسعيد

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة هدم وبناء استاد المصري بمحافظة بورسعيد.

وقال أشرف صبحي للصحفيين: "توجيهات الدولة هي بناء استاد بورسعيد بعد هدمه بتكلفة حوالي 500 مليون جنيه، وسنتخذ أولى الخطوات خلال الأيام المقبلة وهي خطوة مهمة جدا ينتظرها أبناء بورسعيد والأهم هو بناء الاستاد الجديد في أقرب وقت".

وأضاف "استبعدنا وجود أي تمويل مشترك من الجانب الاستثماري وهناك متغيرات ستحدث في المنطقة لبناء استاد على أحدث طراز عالمي".

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وواصل "أشكر الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على تواصله الدائم وحرصه على إنجاز خطوات البدء في تنفيذ الاستاد".

من جانبه قال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة لـFilGoal.com: "نشكر سيادة رئيس الجمهورية على توجيهاته وتصديقه لبناء استاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي تحقيقا لطموحات جمهور بورسعيد، وكذلك نشكر رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة".

وأتم تصريحاته "نعمل على هذا الملف من 2019 وكان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب والرياضة واليوم تم التنسيق بين الوزير ومحافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة وتصميم الاستاد، وكان هناك أكثر من تصميم بما يتناسب مع الكود الدولي".

المصري استاد بورسعيد
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