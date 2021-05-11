تشكيل برشلونة - ثلاثي هجومي أمام ليفانتي بحثا عن صدارة مؤقتة

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

برشلونة

اختار الهولندي رونالد كومان ثلاثية هجومية لـ برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ويقود ليونيل ميسي وعثمان ديميبلي وأنطوان جريزمان الهجوم بحثا عن انتصار يساوي صدارة مؤقتة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 75 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الثاني وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر.

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وجاء تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: أندريه تير شتجين

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – كليمون لونجليه

الوسط: جوردي ألبا – فيرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – بيدري

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

ويلتقي غدا الأربعاء أتليتكو مدريد مع ريال سوسيداد، فيما يخوض يوم الخميس ريال مدريد مواجهة مع غرناطة في ظل صراع الدوري الإسباني المشتعل.

برشلونة تشكيل برشلونة في إسبانيا
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