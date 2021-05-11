صلاح: طفح الكيل.. أدعو جميع قادة العالم لبذل كل ما في وسعهم لوقف قتل الأبرياء

وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي رسالة إلى العالم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مطالبا بوقف العنف وقتل الأبرياء.

وكتب صلاح عبر تويتر: "إنني أدعو جميع قادة العالم بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طوال السنوات الأربع الماضية إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور، لقد طفح الكيل".

وذكر صلاح في نهاية التغريدة اسم بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة موجها حديثه له.

وقبلها نشر صلاح صورة له من أمام المسجد الأقصى في فلسطين، ووضعها صورة شخصية له.

وعبر عدد كبير من لاعبي وأندية كرة القدم في العالم دعمهم للقضية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى رأس اللاعبين الذين عبروا عن دعم القضية الفلسطينية رياض محرز وبول بوجبا ومحمد النني وأحمد حجازي وساديو ماني وأشرف حكيمي.