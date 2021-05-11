سكاي إيطاليا: فاسكيز يطلب نفس راتب إبراهيموفيتش في ميلان

يرغب ميلان في تقليص الفجوة في المفاوضات مع لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد.

وينتهي عقد فاسكيز بنهاية الموسم الجاري مع ريال مدريد، وارتبط بالانتقال لصفوف الروسونيري في صفقة انتقال حر.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فأن اللاعب يتفاوض مباشرة مع إدارة النادي اللومباردي، ويحاول ميلان تقليل راتب اللاعب.

وأوضح التقرير أن اللاعب يرغب في أن يحصل على 7 ملايين يورو في الموسم الحالي، ليصبح الأعلى راتبا في الفريق بالتساوي مع زلاتان إبراهيموفيتش.

وينضم بايرن ميونيخ للأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب الإسباني الذي سيتم عامه الثلاثين في يوليو المقبل.

وانتهى موسم فاسكيز بسبب الإصابة مع ريال مدريد، بعدما خاض الموسم الحالي 34 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 8.

ومنذ انضمام فاسكيز لريال مدريد قادما من إسبانيول في 2015 خاض 240 مباراة بقميص الفريق الأول سجل 26 وصنع 54 وتوج بـ 12 لقبا.