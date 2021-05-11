عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال لن يغادر المستشفى قبل 4 أيام على الأقل

كشف عماد سليمان المشرف على الإسماعيلي أن الحالة الصحية لإيهاب جلال المدير الفني للفريق مستقرة عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "إيهاب جلال لن يغادر المستشفى قبل أربعة أيام على الأقل وسيعود بعد ذلك لمنزله لاستكمال العلاج".

وأكمل "لا يوجد أي قلق من غياب المدير الفني فهو متواجد معنا من خلال التواصل المستمر مع الجهاز الفني المعاون له وعلى رأسهم حمد إبراهيم المدرب العام للفريق".

وأردف "الانسجام الكبير في الجهاز الفني هي التي ساعدتنا على مواصلة الانتصارات في الوقت الحالي".

وأتم عماد سليمان حديثه "التعاقد مع إيهاب جلال من أفضل قرارات اللجنة الفنية التي بدأنا بها الطريق الصحيح والابتعاد عن مناطق الخطورة في جدول اترتيب الدوري".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعد مرور 21 جولة.