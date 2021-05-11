خانة اليك – هشام يكن يرد على كمونة ويكشف سر لعبة حسام حسن ضد هولندا

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 20:01

كتب : أحمد شاكر

هشام يكن

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

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وقال سمير كمونة لهشام يكن: "ما هو سر التمريرة الطولية لحسام حسن في مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 1990؟".

وأجاب هشام يكن في حديثه لـFilGoal.com قائلا: "كنا نتدرب على يد محمود الجوهري على الكثير من مختلف أساليب اللعب حسب المنافس".

وأضاف "في مباراة هولندا كنا نعرف أن رونالد كومان بطئ في التغطية العكسية لذا قررنا الاعتماد على الكرات الطويلة لاستغلال ذلك الأمر".

وأتم هشام يكن حديثه "تبادل حسام حسن وجمال عبد الحميد الأماكن كثيرا لإرهاق دفاع هولندا وأرسلت التمريرة وجاء منها ركلة الجزاء ثم هدف التعادل".

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