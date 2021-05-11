انتهت في تركيا - دينيزلي (1) (4) جالاتا سراي

تابع مباشرة مباراة دينيزيلي سبور ضد جالاتا سراي اليوم الثلاثاء في الجولة 41 من الدوري التركي.

ويجلس مصطفى محمد لاعب مصر بديلا مع جالاتا سراي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن بشيكتاش المتصدر، بينما يتذيل دينيزلي ترتيب الدوري وهبط سلفا لدوري الدرجة الثانية.

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نهاية المباراة

ق89: جووووووووول! مصطفى محمد يسجل الهدف الرابع لجالاتا سراي بتسديدة من مسافة قريبة من المرمى إثر تمريرة أرضية من اليسار

ق86: جووووووووول! مصطفى محمد يسجل هذه المرة بعد إعادة ركلة الجزاء

ق85: طرد هوجو روداليجا لاعب دينيزلي بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية

ق84: الحكم يقرر إعادة ركلة الجزاء بعد الرجوع للفيديو، تبين له دخول لاعبين من دينيزلي منطقة الجزاء قبل تسديد مصطفى للكرة

ق83: مصطفى محمد يهدر ركلة الجزاء بعدما تصدى حارس دينيزلي سبور للكرة

ق81: ركلة جزاء جديدة لجالاتا سراي

ق69: محاولات للمضيف لتسجيل الهدف الثاني

ق62: جووووووول! ريسيب نياز يسجل لدينيزلي الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية أرضية

ق57: مصطفى محمد يشارك بدلا من إمري أقبابا

ق55: مرة أخرى، حارس دينيزلي يتألق ويمنع خليل درويش من التسجيل

ق53: تسديدة أردا توران كادت تسكن الشباك وتمنح جالاتا سراي الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي على دينيزيلي سبور بهدفين دون رد

ق43: حارس دينيزلي يتصدى لركلة الجزاء أمام إيمري أقبابا

ق42: ركلة جزاء جديدة بعد لمسة يد على لاعب دينيزلي

ق40: لقاء في اتجاه واحد تماما

ق39: دفاع دينيزلي يمنع جالاتا سراي من هدف ثالث بعد تدخل رائع منع خليل درويش من التسجيل

ق35: جووووووول! ريان بابل يسدد الكرة في الزاوية العليا مسجلا الهدف الثاني لجالاتا سراي من ركلة جزاء

ق33: ركلة جزاء لجالاتا سراي بعد لمسة يد على مدافع دينيزلي الذي حاول قطع الكرة من ريان بابل

ق29: سيطرة تامة لجالاتا سراي أمام متذيل ترتيب الدوري

ق23: جوووووول! الحكم يقرر احتساب الهدف بعد الرجوع للفيديو، جالاتا سراي يتقدم

ق22: هدف بضربة رأس إثر ركلة ركنية لخليل درويش لاعب جالاتا سراي يلغيه الحكم بداعي الخطأ ضد حارس دينيزيلي

ق19: فرناندو موسليرا حارس جالاتا سراي يتصدى لفرصة خطيرة بعد انفراد مهاجم دينيزلي

ق18: لا يزال الضغط برتقاليا للضيوف ضد دينيزلي

ق12: سيطرة للضيوف ومحاولات من الجبهة اليسرى

ق5: محاولات متبادلة

بداية المباراة

شارك مصطفى محمد في 15 مباراة وسجل 7 أهداف منذ انضمامه لجالاتا سراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك.

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